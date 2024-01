ULTIM’ORA – Catania, cade palo della luce: traffico bloccato

Un palo della luce è caduto in strada a Catania bloccando quasi un'intera carreggiata: sfiorata la tragedia e traffico bloccato.

Si è sfiorata la tragedia poco fa in una strada di Catania. Infatti, nel corso del pomeriggio, un palo della luce è caduto in mezzo a via Vincenzo Giuffrida, strada abitualmente molto trafficata.

Come segnalato dai colleghi di 95047.it, i fatti si sono svolti intorno alle 15.00 e fortunatamente nessuna vettura o passante sono rimasti coinvolti. Infatti, il palo dell’illuminazione cittadina si è staccato dal terreno impattando direttamente sul suolo e bloccando quasi l’intera carreggiata. Contestualmente, il traffico risulta particolarmente rallentato a causa delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza la zona. Secondo le prime indiscrezioni, il palo potrebbe essere caduto perché la base era completamente corrosa dalla ruggine. Inoltre, è probabile che anche il forte vento di oggi e l’usura del tempo abbiano inciso sulla caduta. In ogni caso, si indaga sulle cause della caduta del palo dell’illuminazione.