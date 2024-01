Sicilia, 45enne ritrovato senza vita in casa: aperta indagine

Un 45enne è stato ritrovato morto nella sua abitazione in Sicilia. Le indagini della Polizia sono in corso.

Un uomo di 45 anni, Marco Cicozzetti, è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Floridia, nel Siracusano. Le indagini della Polizia sono in corso.

L’uomo era un autotrasportatore, lavorava per un’azienda di soccorso stradale, ed era originario di Siracusa dove in molti lo conoscevano per via del suo lavoro.

Sul cadavere sono state rilevate alcune ustioni di lieve entità che non possono costituire, per questo motivo, la causa del decesso. La Procura di Siracusa ha quindi disposto il sequestro della salma della vittima per compiere l’autopsia e accertare le cause della morte. Una volta ricostruite le dinamiche dell’accaduto la salma sarà restituita alla famiglia per consentire le celebrazioni funebri.

Sono stati già avviati gli interrogatori di parenti, amici e colleghi di lavoro dell’uomo, al fine di ricavare informazioni sulle condizioni psicologiche dell’uomo.

Infatti nel corso della perquisizione gli agenti avrebbero rinvenuto un biglietto d’addio, resta da verificare se la grafia sia effettivamente quella della vittima. Se così fosse, quest’ultimo elemento indurrebbe a considerare l’ipotesi di suicidio.

Molte le piste aperte quindi, le indagini della Polizia serviranno a fare chiarezza sull’accaduto.