Catania, via sant’Euplio chiusa al traffico: date e orari

A causa dei lavori ripavimentazione della via Sant'Euplio, il traffico verrà deviato: ecco quali saranno i giorni e gli orari della chiusura.

Data la ripavimentazione predisposta dall’Amministrazione Comunale della sede stradale in via Sant’Euplio da lunedì 22 e 23 gennaio 2024 e comunque sino a fine lavori, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, in via Sant’Euplio.

In particolare, la chiusura al traffico è prevista nel tratto compreso tra via Dei Cappuccini e la via Argentina.

Per permettere il transito, il traffico veicolare proveniente da via Dei Cappuccini e da piazza Stesicoro, diretti verso nord, sarà deviato su via Etnea. Nello specifico, nel tratto compreso tra piazza Stesicoro e la via Angelo Litrico. In queste vie i divieti dell’area pedonale saranno temporaneamente sospesi.