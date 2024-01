Maltempo nel Catanese: danni, allagamenti e scuole chiuse

I danni e scuole chiuse per il maltempo nel Catanese. Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati nelle azioni di soccorso.

Tra i danni causati dal maltempo sono stati riscontrati per lo più alberi caduti o pericolanti, auto bloccate nell’acqua alta e allagamenti. Tra le conseguenze dell’allerta anche scuole chiuse in alcuni comuni.

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta di colore giallo in tutta la Sicilia. Nonostante non si tratti di allerta rossa o arancione, la chiusura delle scuole è stata ritenuta necessaria per la giornata di oggi, 11 gennaio 2024, dai sindaci di Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo, al fine di prevenire ulteriori danni e verificare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.

Incessante l’impegno dei vigili del fuoco nelle azioni di soccorso e assistenza alle comunità cittadine, impegno cui si aggiunge quello dei volontari della Protezione civile che continua a monitorare e tenere sotto controllo la situazione maltempo.

Infine, colpite dal maltempo anche altre provincie siciliane dove si sono verificati danni e allagamenti. Per esempio, a Ragusa, sono caduti i calcinacci di alcune parti della piscina comunale a causa del maltempo. La notizia ha destato scalpore in quanto l’impianto era stato riqualificato di recente.