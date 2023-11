Meteo Sicilia, è allerta gialla per temporali: le zone coinvolte

Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali su alcune zone dell'Isola: l'avviso nel bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia, allerta gialla: la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino nel corso del pomeriggio in cui avvisa i cittadini delle condizioni meteo previste per la giornata di domani. Nello specifico, secondo quanto riportato nell’avviso, domani è prevista allerta gialla per temporali in alcune zone dell’Isola.

L’allerta interesserà l’intera giornata di domani, dalla mezzanotte alle ore 24.00 del 25 novembre 2023. Inoltre, saranno solo alcune le zone dell’Isola interessate dall’allerta meteo gialla. In particolare si tratterà di parte della provincia di Catania, del Messinese e di parte delle province di Palermo e Trapani. Tuttavia, com’è possibile vedere dal grafico riportato nell’avviso della Protezione Civile, anche il resto della Sicilia potrebbe essere soggetto a rovesci a carattere temporalesco. Va però specificato che per queste aree non è stata diramata un’allerta meteo.

Per ulteriori sviluppi sulle condizioni meteo nel corso del weekend, sarà necessario attendere il prossimo bollettino della Protezione Civile. Tuttavia, la situazione metereologica potrebbe rientrare nel corso dei prossimi giorni, sebbene si attenda un drastico calo delle temperature anche in Sicilia.