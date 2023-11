Meteo Sicilia: inizio settimana con temperature in lieve aumento

Meteo Sicilia: inizio di settimana che resta in linea con il weekend ma con un lieve aumento delle temperature.

Meteo Sicilia: il weekend ha dato un primo assaggio invernale, in questi ultimi giorni di novembre e con una stagione autunnale che, per buona parte del mese, ha stentato ad ingranare. Ma l’inizio di questa settimana dovrà vedere nuovamente un lieve aumento delle temperature, soprattutto da martedì, mantenedosi stabile e in linea con gli standard autunnali. Ecco quali sono le previsioni meteo per questo inizio di settimana, che passerà il testimone al mese di dicembre.

Meteo Sicilia: lunedì 27 novembre

Giornata di oggi che rimane ancora caratterizzata dalla irruzione fredda del weekend, con temperature massime tutte sotto i 20 gradi. Le più alte sono quelle di Messina e Palermo con 18 gradi mentre Enna è la più fredda con 8 gradi di massima e la minima che crolla a 2. Nubi sparse ovunque ma senza particolare rischio di precipitazioni consistenti. Venti che potranno essere forti o moderati.

Meteo Sicilia: martedì 28 novembre

Temperature in lieve aumento per la giornata di domani ma con precipitazioni previste. A Siracusa, la temperatura massima sarà di 21 gradi e di 20 a Messina e a Palermo.

Nelle zone dell’Agrigentino del Nisseno e dell’Ennese, nubi sparse con piogge deboli a metà mattinata. Da segnalare, inoltre, precipitazioni di carattere temporalesco nel Trapanese, per lo più in mattinata per poi migliorare nel resto della giornata.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Anche nel capoluogo etneo giornata di oggi che sarà in linea con quelle del weekend. La temperatura massima sarà di 18 gradi, per lo più nel primo pomeriggio. Ma in serata il cielo sarà coperto da diverse nuvole, con probabili piogge deboli che si potranno verificare tra le 21 e le 22. I venti saranno moderati per tutto l’arco della giornata.

Aumento della temperatura massima anche per Catania per la giornata di domani, martedì 28 novembre. Nel capoluogo etneo la massima sarà di 20 gradi mentre la minima di 15. Il cielo si presenterà, tuttavia, coperto e con nubi sparse per tutto l’arco della giornata. Non sono, al momento, previste delle precipitazioni ma attenzione ai venti con possibili raffiche previste.