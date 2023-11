Incidente ferroviario in Sicilia, locomotore urta treno sul traghetto: 20 feriti

Uno scontro tra un locomotore e un Intercity ha causato il ferimento di circa 20 passeggeri. La Polfer ha aperto un'indagine sull'accaduto.

Alle 2 del mattino di ieri, 26 novembre, alla stazione centrale di Messina uno scontro tra un treno Intercity e un locomotore durante le operazioni di imbarco sul traghetto ha provocato il ferimento di circa 20 persone.

Le cause dell’incidente sarebbero dovute al brusco aggancio del locomotore utilizzato per far imbarcare il treno sulla nave da traghetto.

I passeggeri a bordo dell’Intercity hanno riportato delle contusioni e sono stati prontamente assistiti dal personale del 118, giunto sul posto dopo la richiesta della Polfer.

Il treno è riuscito a completare le operazioni di imbarco alle ore 3:30. La Polfer di Messina ha avviato un’ indagine sull’accaduto per fare luce sulle dinamiche ed accertare eventuali responsabilità.