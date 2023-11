Sicilia, 2 sacerdoti indagati per abusi sessuali: Procura apre inchiesta

In Sicilia, la Procura ha aperto un' indagine per dei presunti abusi sessuali commessi da 2 sacerdoti.

La Procura di Siracusa, a seguito di fonti confidenziali giunte direttamente presso gli uffici, ha aperto un inchiesta su dei presunti abusi sessuali che avrebbero commesso 2 sacerdoti. Pertanto, intorno al caso domina il riserbo più totale, poiché gli inquirenti devono ancora acquisire degli elementi probatori ed effettuare interrogatori di diverse persone.

Indagine, dunque, ancora allo stato embrionale. A questa, se ne affiaca un’altra per diffamazione, a seguito di email ricevute che ipotizzavano una condotta omosessuale da parte di preti e laici. In prima persona, pare sia coinvolto un importante prelato della diocesi.

Si indaga anche su questo caso, e non si comprende come mai la denuncia sia stata sporta solo di recente e non circa 2 anni fa, ovvero quando sono state ricevute le email.