Meteo Sicilia, splende ancora il sole sull’Isola: le previsioni di inizio settimana

Meteo Sicilia: inizio settimana con il sole e cielo per lo più sereno su quasi tutto il territorio. Di seguito tutti i dettagli sulle previsioni per l'Isola.

Meteo Sicilia: l’inizio settimana si preannuncia con temperature che continuano a presentare massime di 18 gradi. Il cielo si presenta sereno e poco nuvoloso e il sole continuerà a splendere su quasi tutto il territorio siciliano, salvo nelle zone più occidentali dove vi sarà la presenza di più nubi. Il cielosi coprirà di nubi da martedì, quando una perturbazione raggiungerà tutto il territorio. Di seguito le previsioni della settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 4 Dicembre

Nella giornata di oggi il sole sarà protagonista. La pressione torna ad aumentare, favorendo la diramazione delle nubi; il cielo quindi si presenterà sereno e poco nuvoloso su quasi tutto il territorio. Solo le zone più occidentali saranno caratterizzate dalla presenza di qualche nube.

Le città più fredde saranno Enna con una massima di 11 gradi e una minima di 3 gradi e Ragusa dove la minima arriverà fino a 4 gradi. Quelle più calde saranno Catania e Siracusa con una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 5 Dicembre

Martedì ci saranno diverse nubi su tutto il territorio e nel pomeriggio una leggera perturbazione colpirà il territorio, ma si intensificherà solo nei territori occidentali. Da attenzionare precipitazioni temporalesche nel territorio trapanese che vedranno una schiarita solo in tarda serata.

La temperatura massima caratterizzerà la città di Messina, seguita da Palermo con 16 gradi. Le citta più fredde saranno Enna e Caltanisetta con una minima rispettivamente di 4 gradi e 6 gradi

Meteo Sicilia: mercoledì 6 Dicembre

Dopo le sparse precipitazioni di martedì, il cielo si presenterà ancora pieno di nubi con leggere schiarite e solo il territorio di Agrigento sarà tutto il giorno coperto dalle nubi fino a tarda sera. Le temperature si presenteranno più calde nei territori di Messina e Palermo con un massima di 16 gradi e una minima che non scenderà sotto i 13 gradi. Le temperature più basse si avranno nel territorio di Enna con un massima di 8 gradi e una minima di 5 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Per la città di Catania la settima sarà caratterizzata da presenza di qualche nube, ma le temperature rimarranno stabili e la temperatura non scenderà mai sotto i 10 gradi, avremmo una massima costante a 17 gradi. Nella giornata di martedì e per tutto il weekend vi saranno invece delle deboli precipitazioni che non raggiungeranno mai un carattere temporalesco.