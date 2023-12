Meteo Sicilia, allerta gialla su parte dell’Isola: le zone interessate

Meteo Sicilia: prevista allerta, ma non per tutta l'Isola. Di seguito i contenuti del bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Meteo Sicilia, è allerta gialla: la Protezione Civile ha infatti diramato un bollettino per il rischio idrogeologico e idraulico per la Regione. Tuttavia, l’avviso di non riguarda l’intero territorio siciliano, ma solo alcune zone. Ecco il contenuto del bollettino meteo diramato per il 5 dicembre.

Meteo Sicilia: allerta gialla

Come riporta il bollettino, è prevista allerta gialla, ma solo per alcuni territori, ossia per il nord della Sicilia. In caso di rovesci o temporali, la Protezione Civile invita i cittadini a prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati anche in prossimità dei corsi d’acqua.

“Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale – si legge -, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e tirrenici“. Per quanto riguarda i venti, inoltre, ci si aspetta siano tendenti a forti da Nord-Ovest, con rinforzi di burrasca; localmente forti sud-occidentali, in successiva rotazione da nord-ovest.