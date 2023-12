Meteo Sicilia, Ponte dell’Immacolata freddo e con piogge: le previsioni

Meteo Sicilia: Immacolata alle porte ma i siciliani dovranno fare i conti con il meteo di questi giorni. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: Immacolata alle porte e la cadenza settimanale di quest’anno si presta ad un ponte di cui molti ne approfitteranno. Tra chi approfitterà di qualche giorno di ferie, già a partire da oggi e chi, invece, si darà appuntamento direttamente a venerdì 8, godendosi il successivo weekend, bisognerà osservare attentamente il meteo che, per questi giorni, vede un notevole calo di temperature.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi e domani

Già a partire dalla giornata di oggi, 5 dicembre, si delinea lo scenario dei prossimi giorni. Si segnala pioggia su buona parte dell’Isola, con precipitazioni di carattere temporalesco ad Agrigento e Trapani. Consistenti ma, al momento, privi di carattere temporalesco, i rovesci a Enna, Messina e Palermo.

Va meglio a Ragusa e Siracusa, con pioggia e schiarite prevista, e a Catania, dove il cielo si presenterà con nubi sparse ma in mattinata non si escludono precipitazioni. Netto miglioramento, invece, nel corso del pomeriggio.

Cielo che torna a rasserenarsi già da domani. Nubi sparse ovunque ma al momento non si segnala il rischio di precipitazioni, eccetto nel Messinese dove, in mattinata, potranno verificarsi delle piogge deboli. A Catania, cielo coperto per buona parte del pomeriggio, fino a sera inoltrata.

Meteo Sicilia: le previsioni del 7 e dell’8

Il meteo di giovedì 7 dicembre vede temperature in calo. Tra queste, si segnala, come di consueto, Enna come città più fredda, con una massima di 7 gradi e una minima di 5. Nel resto dell’Isola, le massime si mantengono poco al di sopra o sui 10 gradi. Catania e Siracusa registreranno la massima più alta con 17 gradi.

Il giorno dell’Immacolata vede un ulteriore ribasso delle massime. A Catania, la temperatura massima prevista è di 15 gradi, mentre la minima scenderà a 8. Evidente sbalzo termico anche a Siracusa dove dalla massima di 15 gradi si passerà alla minima di 4. Nubi sparse ovunque, eccetto nel Trapanese e ad Agrigento, con pioggia debole prevista.

Meteo Sicilia: weekend 9-10 dicembre

Ponte dell’Immacolata che continuerà non nel migliore dei modi, con la giornata di sabato 9 dicembre completamente caratterizzata dalla pioggia in tutta l’Isola, tra temporali nel Siracusano e rovesci consistenti a Catania per buona parte della giornata.

Tornerà il sereno domenica 10, con tutta la Sicilia senza piogge. prevista solo qualche nube sparsa che non desta particolari preoccupazioni.

Queste, al momento, le previsioni del ponte, ma non sono da escludere delle variazioni.