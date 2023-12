Meteo Sicilia Immacolata, arriva la pioggia: le previsioni del weekend

Il meteo di tutta la Sicilia per il ponte dell'Immacolata: cosa ci aspetta questo weekend tra giornate soleggiate e precipitazioni.

Il meteo in Sicilia per l’Immacolata vede una situazione variabile tra i vari giorni, nella giornata di sabato sono previste diverse piogge per tutta l’isola. Il ponte dell’Immacolata si prospetta come altalenante dal punto di vista del meteo, il quale sarà altamente variabile.

Meteo Sicilia Immacolata: 8 dicembre

Per la giornata dell’immacolata è prevista una giornata prevalentemente nuvolosa su tutta l’isola. Le temperature rimangono stabili, con una massima di 16 gradi a Siracusa, Palermo e Messina mentre Catania rimane la città più calda con una massima 17 gradi, mentre Enna rimane la città più fredda con una minima di 3 gradi. I venti rimarranno stabili su tutte le province.

Meteo Sicilia Immacolata: 9 dicembre

Sabato si presenta come una giornata piovosa in quasi tutte le province tranne nell’Agrigentino e nel Trapanese. Previsto un temporale con venti forti sulle zone del siracusano. Un sabato piovoso da passare a casa sotto le coperte. Le temperature a causa delle precipitazioni subiranno un calo di qualche grado, ma niente di drastico. I venti vedranno un aumento d’intensità su tutti i capoluoghi siciliani, nel particolare, sarà la zona del siracusano a misurare i venti più forti.

Domenica 10 dicembre

La domenica sarà caratterizzata dalla presenza di nuvole ma il sole riscalderà la nostra isola facendo aumentare le temperature in molte province siciliane, come a Catania che vedrà la sua massima sfiorare i 20 gradi, stessa cosa per Palermo, Siracusa, Messina e Trapani. Pure le temperature di Enna vedranno un aumento.

Si prospetta una bella domenica calda così da poterla sfruttare per qualche gita fuori porta o per delle attività all’aperto. I venti avranno diverse intensità in base alle province. Non accenna a calare d’intensità il vento nella zona di Siracusa che vedrà un vento di circa 30km/h, niente di cui preoccuparsi.