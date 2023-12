Meteo Sicilia, cielo sereno ma qualche nuvola nel weekend: le previsioni

Meteo Sicilia, quali sono le previsioni per questa settimana? In generale, cielo sereno in tutta l'Isola. Di seguito tutti i dettagli riguardo i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: l’inizio della settimana si preannuncia con il sole alto nel cielo e temperature che arrivano fino ad una massima di 25 gradi. Il cielo sarà quindi sereno e poco nuvoloso, ma la situazione cambierà venerdì, quando ci saranno infatti piogge e addirittura un temporale a Palermo. Di seguito le previsioni della settimana nel dettaglio.

Meteo Sicilia: lunedì 11 dicembre

La giornata di oggi sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Il clima sarà mite e le temperature massime toccheranno punte di 19 gradi, mentre le minime saranno stabili.

Nello specifico, le città più calde saranno Catania, Messina, Palermo e Siracusa, con una massima di 19 gradi. La più fresca, invece, Enna, che arriverà solo a 14 gradi, con una minima di 4.

Meteo Sicilia: martedì 12 dicembre

Martedì, la pressione sarà generalmente stabile e ci saranno dunque generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio siciliano. Le temperature massime saliranno leggermente arrivando anche a punte di 21 gradi a Siracusa, la provincia più calda.

Nubi sparse ad Agrigento e Ragusa; cielo poco nuvoloso a Caltanissetta, Palermo e Trapani. Nel resto dell’Isola è previsto invece sole e cielo sereno.

Meteo Sicilia: mercoledì 13 dicembre

Nella giornata di mercoledì il cielo siciliano si riempirà di nubi, che però non dovrebbero portare forti piogge. Le temperature, tuttavia, saliranno: si parla di picchi fino a 25 gradi a Siracusa, 24 a Catania, 23 a Messina e Palermo. La città più fresca sarà invece Caltanissetta, con una massima che non arriva ai 20 gradi, bensì ai 18.

Meteo Catania: le previsioni

Per la città di Catania, nessuna pioggia forte prevista. Al massimo nubi. Le temperature si manterranno abbastanza alte: massime oltre ai 20 gradi, tranne che domenica, quando è prevista una massima di 14. Vento moderato durante tutta la settimana, debole solo sabato. Domenica sera potrebbe però piovere.