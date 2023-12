Scuola, al via le iscrizioni per l’anno 2024-25

Iscrizioni scuola 2024-2025: a partire da gennaio sarà possibile inoltrare le iscrizioni per l'anno scolastico 2024/25.

A rivelarlo è il Sole24ore, la nota testata, oltre ad indicare una data approssimativa (9-10 gennaio), anticipa anche alcune novità introdotte dal governo: il modello 4+2, che prevede quattro anni di formazione secondaria più due in un ITS (Istituto Tecnico Superiore) al fine di incentivare i piani quadriennali e l’apprendimento sul campo. Nonché la riforma dell’istruzione tecnica professionale orientata verso un’apertura all’internazionalizzazione e al settore produttivo. In fine il Liceo Made in Italy, il nuovo percorso formativo introduce una struttura curricolare flessibile che comprende le scienze economiche e giuridiche, puntando all’acquisizione di competenze imprenditoriali spendibili sul campo e utili a incrementare quello che è ormai un brand esportato a livello mondiale.

Si resta in attesa di comunicazioni ufficiali rilasciate dal ministero che stabilirà le date definitive e illustrerà le modalità di invio della domanda di iscrizione.

Molto probabilmente si tratterà di una procedura telematica da eseguire mediante il servizio Iscrizioni online, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere sarà necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).