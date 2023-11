Meteo Sicilia, calo drastico delle temperature e piogge sparse: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: fine settimana sereno con temperature autunnali e qualche pioggia in alcune zone dell'Isola.

Meteo Sicilia: temperature in discesa su tutta l’isola. Nella giornata odierna, venerdì 24 novembre, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su Palermo, Agrigento, Trapani, Messina, Ragusa e Caltanissetta. Previste invece precipitazioni e schiarite su Catania e Siracusa. Il weekend vede il suo inizio con un calo delle temperature: massime sotto i 20 gradi per tutte le città siciliane. Il weekend si preannuncia tipicamente autunnale, con precipitazioni sparse anche nella giornata di sabato, inaugurando il primo fine settimana pianamente autunnale, dopo l’ondata di caldo che ha colpito la Sicilia a inizio stagione. Di seguito i dettagli sulle previsti su questo fine settimana.

Meteo Sicilia: sabato 25 novembre

Questo sabato sarà caratterizzato dalle piogge, sparse per tutta la regione, nel particolare si aspettano piogge in tutte le zone esclusa Siracusa. Le temperature sono al ribasso con la minima che tocca i 3 gradi su Enna e 12 a Messina, mentre le massime si sono stabilizzate intorno ai 18 gradi, tranne per Enna che vede una massima di 9 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 26 novembre

La domenica, invece, si preannuncia soleggiata in tutte le province. Si inizia con un leggero aumento di temperatura, così da poterci fare assaporare una gita fuori porta, un passeggiata o, in generale, attività all’aperto. Eccezion fatta per la provincia di Ragusa che vede un drastico calo nella temperatura minima.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda la città etnea, dopo le piogge della settimana, continua l’ondata di mal tempo. Per venerdì sono previste delle lievi precipitazioni con una temperatura massima che sfiora, però, i 20 gradi e una minima che si aggira attorno ai 10. Sabato è previsto uno schiarimento, con le temperature che si stabilizzano su un clima pienamente autunnale. Domenica si preannuncia una giornata di sole, ma, leggermente più fredda rispetto ai giorni precedenti. Nonostante la temperatura più bassa, il sole risplenderà sulla nostra città, permettendo ai cittadini di godersi una domenica di sole.