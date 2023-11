Meteo Sicilia, allerta arancione e raffiche di vento: le previsioni per oggi

Meteo Sicilia: l'allerta diramata per oggi ha portato alcuni sindaci a chiudere le scuole, ma quali sono le previsioni nel dettaglio? Eccole di seguito.

Meteo Sicilia: l’autunno è decisamente arrivato con il ciclone che sta colpendo l’Isola proprio in questo momento. Di seguito le previsioni dettagliate per la giornata di oggi.

Meteo Sicilia: è allerta meteo

La Protezione Civile della Regione ha diramato un bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta l’Isola in questa giornata. L’allerta è di tipo arancione per quasi tutto il territorio, tranne per le zone centro-occidentali, per le quali il rischio è di livello inferiore, essendo giallo.

Come riporta nell’avviso pubblicato la Protezione Civile si prevedono dunque piogge e temporali sparsi, specie nei settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, i venti saranno da forti a burrasca dai quadranti orientali; sono possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo Sicilia: le scuole chiuse

Date le condizioni avverse, alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione. Nel Catanese non andranno dunque a scuola le studentesse e gli studenti frequentanti ad Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, San Gregorio, Giarre, Riposto, Mascali e Valverde.

In provincia di Messina niente lezioni a S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Savoca, Forza d’Agrò, Gallodoro, Fiumedinisi, Pagliara, Roccalumera, Castelmola, Antillo, Mandanici, Scaletta Zanclea, Giardini Naxos, Taormina e Alì Itala. In provincia di Siracusa, inoltre, scuole chiuse a Rosolini.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Nessun cielo terso oggi in Sicilia: solo piogge, temporali e al massimo schiarite. Le tre province con le condizioni peggiori sono Agrigento, Catania e Siracusa, dove sono infatti attesi temporali, intervallati a schiarite. Ad Agrigento ci sarà inoltre freddo: la temperatura massima è di 15 gradi; a Catania è invece la minima ad essere di 15, mentre la massima è di 19 gradi.

Pioggia su tutto il resto dell’Isola, dove oggi non si arriverà a temperature oltre i 20 gradi, che si toccheranno solo a Palermo. La provincia più fresca è Enna, dove la massima sarà di 11 gradi.