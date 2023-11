Meteo Sicilia, ciclone in arrivo: nubifragi e neve a bassa quota

Meteo Sicilia: il maltempo è in arrivo, con sensibili cali delle temperature. Nell'Isola sarà allerta gialla. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: in arrivo un ciclone da Nordest che porterà un sensibile calo delle temperature e vento e nubifragi. Non è tutto perché, secondo quanto riporta iLMeteo.it, ci sarà spazio anche per neve fino alle coste.

Per la giornata di oggi, la protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla in tutta la Sicilia. Ecco, nel dettaglio, le previsioni delle giornate di oggi e di domani, nonché quelle più interessate dal maltempo.

Meteo Sicilia: mercoledì 22 novembre

La giornata di oggi, mercoledì 22 novembre, vede l’intera Isola caratterizzata da precipitazioni. Le zone più colpite sembrerebbero essere quelle del Messinese, del Nisseno e dell’Ennese.

Per quanto riguarda le temperature, in buona parte della Sicilia la massima si manterrà sotto i 20 gradi. Fa eccezione Siracusa che toccherà i 21. La più fredda sarà Enna, con una massima di 12 gradi e la minima che scenderà a 9. Attenzione anche ai venti che saranno forti ovunque, con raffiche previste.

Meteo Sicilia: giovedì 23 novembre

Per la giornata di domani, giovedì 23 novembre, previste anche precipitazioni di carattere temporalesco, in particolare nelle province di Agrigento e Messina. Persiste l’allarme per le raffiche di vento, pertanto si invita alla massima prudenza.

A salvarsi dal maltempo, secondo le previsioni, dovrebbero essere le province di Palermo, Trapani ed Enna.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Nel capoluogo etneo, la giornata di oggi vede cielo coperto ma senza precipitazioni per la mattinata di oggi. Le prime piogge arriveranno nel pomeriggio per poi aumentare in serata, a partire dalle 20 in maniera più consistente. Dalle 23, temporali con venti forti che si propagheranno fino alle prime ore del mattino di domani.

Giornata di domani, giovedì 23 novembre che, infatti, sarà ancora caratterizzata da temporali, fino alle 7 del mattino, secondo le previsioni.

Dalle 8, cielo sereno, per poi coprirsi nuovamente intorno alle ore 14, con pioggia e schiarite ma nulla di preoccupante. Calerà anche l’intensità dei venti che saranno moderati.

Anche nel territorio etneo, dunque, un rilevante calo delle temperature e non ci sarà da meravigliarsi se l’Etna si colorerà di bianco, con rovesci di neve.