Maltempo Catania, chiuse le scuole: nessun grave danno registrato

Maltempo Catania: è allerta arancione in tutta la Regione per rischio idrogeologico e temporali. Tuttavia, nessun grave danno registrato.

Nonostante il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile della Regione Siciliana riguardante l’allerta meteo arancione per oggi e la conseguente decisione di chiudere le scuole in alcuni Comuni, non è stato registrato nessun grave problema sul territorio della città metropolitana di Catania.

A riportare queste informazioni è il comando provinciale dei vigili del fuoco etneo, comunicando che al momento sono state complessivamente poco più di 30 le richieste di intervento ricevute, espletate (20), in corso di svolgimento (7) e in attesa (5). La maggior parte per alberi pericolanti, danni d’acqua e dissesti statici. Catania è stata la zona più coinvolta, ma ci sono stati danni anche ad Acitrezza, Acicastello e Biancavilla.