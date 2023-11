Incidente in Sicilia, scontro tra tre auto: ferita una ragazza

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane: questa volta si sono scontrate due auto e si è registrato un ferito.

Un nuovo incidente stradale si è verificato in Sicilia: questa volta a Vittoria, provincia di Ragusa, in via XX Settembre all’angolo con via Fanti. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, coinvolgendo due auto che hanno impattato tra loro e una terza auto parcheggiata. In particolare, si tratterebbe di una Fiat Panda e di una Nissan Micra.

Nello scontro sarebbe rimasta lievemente ferita una ragazza che si trovava alla guida di una delle due auto coinvolte. Sul luogo sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per soccorrere le persone coinvolte ed effettuare i rilievi del caso. Si indaga sulla dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia delle scorse ore.