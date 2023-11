Sant’Agata 2024: conclusa la prima riunione del Comitato per la festa

Si è tenuto nella mattinata di ieri il primo incontro del Comitato provinciale per pianificare la festa di Sant'Agata 2024.

Sono iniziati ieri mattina i primi incontri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica finalizzati all’organizzazione della festa di Sant’Agata 2024.

La riunione dà il via alla complessa preparazione dei festeggiamenti, che si terranno tra il 3 ed il 5 febbraio del prossimo anno. I partecipanti hanno a lungo discusso sulle misure di sicurezza da attuare e le criticità emerse negli anni passati; vi è poi stata una prima stesa del programma civile e religioso, richiamando l’attenzione sulla necessità di avere un piano sia sanitario che di sicurezza approvato dalle autorità competenti in tempi celeri.

Al comitato hanno preso parte il Sindaco del capoluogo etneo, il Questore e i comandati provinciali dell’Arma dei carabinieri, ma anche i vigili del fuoco, la guarda di finanza, l’Asp, il pronto soccorso ed il parroco della Cattedrale di Catania, nonché il presidente del Comitato festeggiamenti.

Durante l’incontro è stata trattata un’altra annosa questione: le reiterate aggressione agli autisti Amts. Le soluzioni proposte sono già in atto, verranno infatti installate telecamere all’interno dei bus, ma ci sarà anche il supporto di 15 operatori della vigilanza privata, in alcune aree di sosta sarà altresì presente anche un sistema di sorveglianza armata. Il comune di Catania dovrà anch’esso collaborare per migliorare sia l’illuminazione pubblica che la connessione tra centrale Amts e sale operative della polizia.