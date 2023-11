Allerta meteo arancione nel Catanese: scuole chiuse in alcuni Comuni

A causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione, le scuole di alcuni Comuni del Catanese rimarranno chiuse.

Il meteo Sicilia parla chiaro: per domani 23 novembre è prevista allerta arancione. Di conseguenza, i sindaci di due Comuni del Catanese hanno deciso di chiudere le scuole.

“Avendo letto le previsioni meteo ed il bollettino inviato dalla protezione civile regionale. Considerato il grado di incertezza che comunque resta, anche se prevista qualche schiarita in mattinata. Tenuto conto che trattasi di vortice ciclonico quindi non si può conoscere con certezza l’esatto inizio e fine della pioggia intensa. Domani scuole chiuse“: questa la comunicazione via social del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Le scuole resteranno chiuse anche ad Aci Sant’Antonio, Aci Catena e Giarre. Si raccomanda dunque a tutti la massima attenzione.

