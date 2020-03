Covid-19, in Italia leggero calo di positivi e decessi: i dati di oggi

I dati della Protezione Civile relativi all'andamento del contagio del Covid-19 in Italia aggiornate alle 18:00 di oggi, lunedì 23 marzo. I casi di Coronavirus oggi in Sicilia.

Come ogni giorno, arrivano i dati della Protezione Civile relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri si è registrato un leggero calo nel numero di nuovi casi positivi ed è grande l’attesa per i prossimi giorni, in attesa di scoprire se il calo di ieri sarà stata solo una casualità o potrà attestarsi in un trend definito.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 23 marzo, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diffuso i seguenti dati. Nella giornata di oggi i guariti sono 408, per un totale di 7423 guariti complessivi.

Il numero di nuovi casi positivi è di 3780, mentre ieri erano 3957. I numeri, dunque, sono in diminuzione, anche se i contagiati complessivi restano in tutto circa 50418 al momento. Di questi, poco più della metà si trovano in isolamento domiciliari in quanto asintomatici o con sintomi lievi. Inoltre, ci sono in totale 3204 pazienti in terapia intensiva, il 6% del totale. Il resto dei pazienti si trova ricoverato normalmente nei presidi ospedalieri italiani.

Si registrano, inoltre, 602 decessi. Anche in questo caso, numero in leggera diminuzione rispetto a ieri, quando se ne registravano 651. Il totale dei morti, tuttavia, supera le 6mila unità, toccando quota 6078.