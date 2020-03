Coronavirus, ancora una morte nel Catanese: deceduto un 77enne

Registrato il secondo decesso odierno da Coronavirus nel Catanese: l'uomo, 77enne, era originario di Sciacca (AG); positivo anche un medico nel calatino, posto in isolamento domiciliare.

Si è registrato un ulteriore decesso da Coronavirus (Covid-19) quest’oggi: come comunicato dall’Asp di Catania, è venuto a mancare un uomo di 77 anni presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Gravina, sito in Caltagirone (CT).

Il paziente, agrigentino e residente a Sciacca, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed era affetto da gravi patologie croniche, come comunica lo stesso ospedale. È il secondo caso odierno per quanto riguarda la provincia di Catania, dopo l’altro caso accertato di Coronavirus che ha portato al decesso di un 84enne presso l’ospedale Garibaldi Nesima.

Sempre presso la struttura ospedaliera calatina, è stato registrato un altro contagio concernente un medico, risultato anch’esso positivo al test. Grazie alle procedure di contenimento disposte in occasione dei precedenti accertamenti, è stato possibile verificare questo nuovo contagio.Il medico, adesso in isolamento domiciliare, è in buone condizioni di salute e, tutto il personale del Presidio, sarà sottoposto al test per il Covid-19.

Intanto, secondo i dati odierni forniti dalla Protezione Civile, salgono ad un totale di 5.476 i morti totali accertati da Coronavirus a livello nazionale. Un numero sproporzionato di vittime, che quest’oggi 22 marzo si è attestato a 651 decessi, dopo il picco raggiunto nella giornata di ieri.