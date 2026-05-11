Polizia Locale di Catania: controlli straordinari nelle periferie

Raffica di sanzioni e interventi mirati nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio svolto lo scorso 8 maggio 2026 nelle zone di Corso Indipendenza, piazza Risorgimento e via Zia Lisa. 218 provvedimenti complessivi sono stati emessi dalla Polizia Locale di Catania grazie a un’azione coordinata che ha visto impegnati i reparti di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria, Reparto Commerciale e Vigilanza Ambientale, sotto il coordinamento del comandante Stefano Peruga e del vicecomandante Blasco

Attività e risultati dei controlli

L’attività rientra nel quadro degli indirizzi operativi dell’assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino, finalizzati a rafforzare:

la sicurezza urbana, il controllo della viabilità, il contrasto all’abusivismo commerciale, la tutela dell’ambiente e del decoro urbano nelle aree periferiche.

I principali risultati del servizio:

Polizia Stradale: 46 verbali al Codice della Strada, 71 sanzioni con sistema Street Control, 9 fermi amministrativi, 3 sequestri e 12 schede “H”,

Polizia Giudiziaria: 21 violazioni al Codice della Strada, 8 fermi amministrativi e 12 schede “H”,

Reparto Commerciale: 11 verbali per abusivismo, con sequestro di merce e attrezzature,

Vigilanza Ambientale: 17 verbali complessivi (11 al Codice della Strada e 6 ai regolamenti locali), 3 fermi amministrativi e 3 modelli “H”.

L’assessore Carmelo Coppolino ha ribadito che i controlli proseguiranno con continuità in tutti i quartieri della città, con particolare attenzione alle aree più sensibili, attraverso un’azione integrata a tutela della legalità, della sicurezza e del decoro cittadino.