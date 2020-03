Covid-19, riducono lievemente morti e positivi a livello nazionale: i numeri odierni

Ancora altissimi i numeri dei decessi al 22 marzo: ci si aggrappa però al ridotto numero (-142) rispetto al picco di ieri, Borrelli: "Non abbassiamo la guardia".

Con il solito intervento della Protezione Civile, ad opera di Angelo Borrelli, sono stati annunciati anche quest’oggi tutti i numeri relativi all’emergenza Coronavirus (Covid-19). In particolare, rispetto alla drammatica giornata di ieri, vi è stato un piccolo calo delle persone positive e contagiate, mentre i morti sono quasi 150 in meno.

Dai dati ufficiali rilasciati, infatti, i nuovi contagiati sono 3.975, quasi mille in meno rispetto a ieri; per quanto concerne i decessi, purtroppo i numeri rimangono altissimi: sono state registrate 651 morti accertate da Covid-19. Seppur il numero a tre cifre fa ancora paura, una piccola speranza nasce dal calo dei decessi rispetto alla giornata di ieri, quando si raggiunse il picco di 793 morti. Il drammatico totale di chi non ce l’ha fatta, ha raggiunto le 5.476 unità: un numero enorme e che distacca l’ormai lontana Cina.

952 sono i guariti di queste ultime 24 ore, mentre 152 persone sono state sottoposte a terapia intensiva: “Non bisogna abbassare la guardia proprio ora, ma tenere salde le misure adottate e rispettare le indicazioni del Governo“, ha dichiarato Borrelli durante la conferenza stampa odierna.