Coronavirus in Sicilia: quinto decesso nell’Isola

Un altro decesso a Caltagirone a causa del Covid-19: si tratta di un sessantenne tornato dal nord Italia.

Non ce l’ha fatta un paziente ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Gravina di Caltagirone, in provincia di Catania. L’uomo, ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio catanese, dopo aver contratto il coronavirus nel nord del Paese, non ha superato l’infezione respiratoria, anche a causa dell’intreccio con altre patologie.

L’uomo, a quanto sembra, avrebbe sviluppato i sintomi dopo essere rientrato da un viaggio nel Settentrione. Non sarebbe al momento conteggiato nel bollettino della Regione diffuso oggi, dove ammontano ancora a 4 i decessi nell’Isola.

Nell’ospedale Gravina sono stati creati più di cinquanta posti letto nel reparto di malattie infettive. Ad ogni modo, una buona metà sono già stati occupati. Tra i ricoverati si contano anche due dottoresse e un’infermiera del suddetto ospedale.