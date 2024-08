Un bambino di tre anni è caduto in una piscina prefabbricata , in un’abitazione posta in una zona di villeggiatura di Caltagirone. Dopo la caduto il bimbo ha rischiato di annegare. Fortunatamente è soccorso appena in tempo dai sanitari del 118 del locale ospedale Gravina.

Le sue condizioni erano gravi, proprio per questo è stato disposto il trasferimento presso la rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove si trova tutt’ora. La prognosi rimane riservata.

I carabinieri di Caltagirone hanno raccolto le prime dichiarazioni dei testimoni presenti, per ricostruire l’accaduto dell’incidente.