Nasce a Caltagirone, su iniziativa dell’università Kore di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e il Comune Calatino, il corso di laurea in Infermieristica. La sede sarà nell’edificio Clementi dell’ospedale Gravina.

Il commissario Mpa a Caltagirone, Pietro Cracò, commenta così la nascita di questo nuovo corso di Laurea:

“Un risultato straordinario per tutta la nostra comunità e per il territorio, ottenuto grazie alla sinergia di tutte le istituzioni coinvolte: l’università Kore di Enna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ed il comune di Caltagirone. Un riconoscimento va al già direttore dell’Asp di Enna Francesco Iudica e Raffaele Lombardo per il contributo attivo a sostegno dell’iniziativa. Questa convenzione tra gli enti coinvolti rappresenta un esempio virtuoso di ‘politica estera’ cioè di sinergie con territori ed istituzioni, anche oltre alla provincia di Catania. Come MpA dimostriamo di essere opposizione responsabile che lavora per la collettività a tutela e per lo sviluppo della nostra sanità. Mi auguro, inoltre, che questa importante convenzione stipulata sia l’inizio di un percorso di rilancio del nostro ospedale. Insieme a tutti i progetti del Pnrr previsti dall’Asp di Catania, Caltagirone deve e può guardare al futuro con rinnovata fiducia verso una politica sanitaria territoriale ed ospedaliera oltre i sistemi provinciali che possa condurre la nostra comunità ad un’assistenza di qualità“.

Il corso in Infermieristica a Caltagirone si va ad aggiungere alle innumerevoli nuove opportunità universitarie nell’entroterra siciliano.