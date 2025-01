Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Salvo Gallo, un giovane di 28 anni residente a Caltagirone.

L’accaduto

La scomparsa, avvenuta in circostanze poco chiare, ha gettato familiari e amici in un profondo stato di preoccupazione. I parenti, non ricevendo risposte dal giovane, si sono rivolti alle forze dell’ordine, presentando una denuncia al commissariato locale. Successivamente, hanno deciso di amplificare il loro appello tramite i media, nella speranza di ottenere informazioni utili.

Questa mattina, l’assenza di Salvo è diventata ancora più evidente quando non si è presentato al suo posto di lavoro a Mineo, dove era atteso come di consueto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe lasciato la sua abitazione senza avvisare nessuno e portando con sé l’auto del padre, una Fiat Panda beige. Al momento non si conoscono i motivi del suo allontanamento, né è stato possibile rintracciarlo tramite telefono.

L’appello dei familiari

Le forze dell’ordine stanno seguendo ogni pista per rintracciarlo. Intanto, i familiari rivolgono un accorato appello a chiunque possa avere informazioni utili: si invita a contattare il numero di emergenza 112 o a recarsi presso il commissariato più vicino per fornire dettagli che possano aiutare a ritrovare Salvo Gallo.