L’Associazione Thamaia ha inaugurato nel Comune di Caltagirone uno sportello territoriale d’ascolto e supporto dedicato alle donne vittime di violenza maschile. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Thamaia, l’Amministrazione comunale e la Cooperativa Genesis, con l’obiettivo di offrire percorsi di protezione, consulenza e supporto psicologico alle donne del territorio. L’iniziativa rientra nel progetto FutuRAE, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Obiettivi e finalità dello sportello

Lo sportello Thamaia è pensato per garantire un accesso facile e immediato ai servizi per la protezione delle donne maltrattate. Attraverso l’apertura di questo centro, la comunità locale potrà beneficiare di un sistema coordinato tra istituzioni, operatori sanitari, servizi sociali e forze dell’ordine. La presidente di Thamaia, Anna Agosta, sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni per creare percorsi efficaci di prevenzione e intervento.

Collaborazione con il Comune di Caltagirone

L’amministrazione comunale di Caltagirone, guidata dall’assessore alla Legalità e Sicurezza Giuseppe Fiorito, ha messo a disposizione gli spazi per l’accoglienza e continua a sostenere iniziative di formazione sul tema della violenza di genere. Secondo Fiorito, la partnership con Thamaia rafforza la rete dei Comuni del Calatino e permette di implementare azioni concrete per la tutela delle donne. Lo sportello rappresenta quindi un passo fondamentale nella strategia di prevenzione e supporto sul territorio.

Il ruolo della Cooperativa Genesis

La Cooperativa Genesis, da anni attiva in progetti di prevenzione della violenza maschile sulle donne, contribuisce all’apertura dello sportello con personale specializzato e attività coordinate. Giovannella Procida, presidente della cooperativa, evidenzia come il lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni permetta alle donne di accedere a protezione, ascolto e supporto psicologico in modo gratuito e riservato.

Come accedere allo sportello

Le donne interessate possono contattare lo sportello Thamaia al numero 095.722.3990, negli orari indicati sul sito ufficiale thamaia.org. L’accoglienza è completamente gratuita, e viene garantita la massima riservatezza e anonimato per tutte le utenti. L’iniziativa si propone non solo come punto di ascolto, ma anche come centro di sensibilizzazione e formazione per l’intera comunità sul tema della violenza di genere.