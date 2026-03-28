Una mattinata all’insegna della meraviglia e dell’emozione ha coinvolto oggi i piccoli pazienti ricoverati presso l’UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Gravina” di Caltagirone.

A partire dalle ore 10.30, alcuni tra i Supereroi più amati – Batman, Spiderman, Iron Man, Wolverine e Capitan America – si sono calati dal tetto dell’ospedale in una spettacolare discesa acrobatica lungo la facciata, regalando stupore e tanti sorrisi. Un momento magico che ha trasformato, anche solo per qualche ora, la quotidianità ospedaliera in un’avventura straordinaria.

L’evento è stato promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, con la partecipazione e il contributo di imprenditori e sponsor del territorio.

Presente per l’occasione il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.

«Ringraziamo gli organizzatori per questa splendida iniziativa – ha detto Nuccia Prumeri, direttore del Pronto Soccorso del “Gravina”, che ha portato i saluti della Direzione Strategica dell’Asp di Catania e delle Direzioni Sanitaria e Amministrativa del Presidio -. È stato un momento di grande gioia, particolarmente significativo dal punto di vista emotivo per i piccoli pazienti ricoverati e per le loro famiglie, che vivono la difficoltà della lontananza dal proprio ambiente familiare. L’intera comunità ospedaliera è lieta di avere accolto questo evento, che oggi ha regalato un sorriso ai nostri piccoli ospiti».

«Nel percorso di cura, anche iniziative come questa assumono un valore importante – ha aggiunto Roberto Giugno, direttore dell’UOC di Pediatria -. Desidero ringraziare il Comitato Pari Opportunità e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. In situazioni segnate da stanchezza, malattia e lontananza da casa, è fondamentale offrire occasioni di leggerezza. Come reparto siamo sempre aperti e disponibili a percorsi che contribuiscono all’umanizzazione delle cure e al benessere dei piccoli pazienti».

La festa con i Supereroi

Al termine della suggestiva discesa, i Supereroi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di Pediatria, hanno incontrato i piccoli degenti e hanno regalato attimi di autentica felicità: tra sorrisi, abbracci e qualche selfie, hanno donato anche uova di Pasqua, trasformando la visita in una festa carica di emozione e dolcezza, condivisa anche con il personale sanitario del reparto.

«Un progetto che il Comitato ha fortemente voluto e sostenuto – ha dichiarato la presidente, Rossana Distefano -. Da sempre prestiamo attenzione alle realtà del nostro territorio e crediamo sia importante donare anche solo qualche attimo di leggerezza e sollievo, soprattutto in occasione della Pasqua. Ringraziamo il presidio ospedaliero per l’accoglienza e per aver condiviso questa esperienza con noi. Portare questi Supereroi, di cui tanto abbiamo sentito parlare ma che finora non erano ancora arrivati nel nostro territorio, ha significato regalare un sorriso concreto ai piccoli degenti».

«Siamo davvero contentissimi per questa bellissima manifestazione – ha detto il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Giovanni Russo -. Essere qui, accanto ai bambini del reparto di Pediatria, è un’esperienza di grande emozione. Abbiamo consegnato le uova di Pasqua con l’augurio sincero che possa essere una Pasqua di pace per tutti, un valore oggi più che mai fondamentale».

A rendere ancora più coinvolgente la mattinata è stata anche la presenza del gruppo di infermieri della “Terapia del Sorriso”, guidato dalla responsabile e coordinatrice infermieristica del reparto, Cristina Di Masi, e del personale della Scuola in Ospedale.

A vestire i panni dei celebri paladini sono stati i volontari dell’associazione SEA SuperEroiAcrobatici ODV ETS, presieduta da Anna Marras.

«Progetti come questo nascono da collaborazioni preziose con associazioni del territorio, in questo caso con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, che condividono lo stesso spirito di solidarietà – ha detto Salvatore Parrinello, ambassador SEA -. La nostra missione è portare un sorriso negli Ospedali e nei luoghi in cui, spesso, si vivono situazioni difficili. Ognuno mette a disposizione le proprie energie e competenze e, quando questo accade, si riesce a realizzare qualcosa di davvero bello. Oggi a Caltagirone abbiamo visto la gioia negli occhi dei bambini, ma anche nelle famiglie e negli operatori sanitari: un entusiasmo contagioso. Il successo dell’evento è frutto della collaborazione di tante persone che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, impegno e un gesto concreto di solidarietà verso gli altri».