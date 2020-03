Coronavirus, i dati della Protezione civile: 2116 casi in più

I dati ufficiali della Protezione civile così come ribaditi nella conferenza delle 18 di oggi, venerdì 13 marzo. Salgono i casi di Coronavirus in Italia: la situazione aggiornata.

Come di consueto ormai, la Protezione civile alla conferenza delle 18 di oggi, venerdì 13 marzo, ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri erano 188 i decessi, a fronte di 2214 nuovi casi registrati, per un totale di oltre 12 mila contagiati in tutta Italia. Ecco quanto affermato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel punto della situazione odierna.

Borrelli oggi ha iniziato con i guariti della giornata: 181 solo oggi, per un totale di 1439 guariti.

Quanto ai nuovi casi, in tutta Italia i test hanno dato un riscontro positivo per 2116 persone in più, portando il totale attuale dei contagiati da Covid-19 a 14955. Dei contagiati, 6201 si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre 1328 si trovano in terapia intensiva, circa il 10% del totale. 7426, invece, i ricoverati con sintomi.

Infine, i decessi sono in tutto 250 oggi, 1266 in totale. Nello specificare questo dato, si fa presente assieme al capo della Protezione civile che si tratta di morti col Coronavirus e non per il Coronavirus.