Coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati del 13 marzo

La Regione Siciliana comunica gli aggiornamenti sui casi di Covid-19 nell'Isola, ad oggi 13 marzo 2020.

Arrivano gli aggiornamenti sui contagiati in Sicilia, così come segnalati dalla Regione all’Unità di crisi nazionale. Ieri, si contavano 115 i pazienti positivi, di cui 33 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti: Agrigento, 17; Caltanissetta, 2; Catania, 49; Enna, 1; Messina, 9; Palermo, 26; Ragusa, 2; Siracusa, 5; Trapani, 4.

Ecco i dati di oggi venerdì 13 marzo 2020:

“Dall’inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri).

Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a #Palermo, quindici a #Catania, sei a #Messina, uno a #Caltanissetta, quattro ad #Agrigento, due a #Enna, due a #Siracusa e quattro a #Trapani) di cui solo 7 in terapia intensiva, mentre 82 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti”.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.