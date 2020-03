Coronavirus, controlli a Catania: chiuse 12 attività commerciali

Già dai giorni scorsi diverse pattuglie della polizia sono intervenute per controlli su circa un centinaio di locali a Catania: fioccano le prime chiusure per chi infrange i restringimenti imposti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Le nuove disposizioni per il contenimento del Coronavirus sono già entrate in vigore da diversi giorni e la Sicilia non fa eccezione, malgrado qualcuno continui a non capirlo. Si rendono quindi necessari anche a Catania controlli serrati al fine di verificare che chi non rispetta le nuove misure previste dal DPCM dell’11 marzo venga sanzionato.

In particolare, nel capoluogo etneo sette pattuglie della Polizia Municipale da diversi giorni stanno operando su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Alessandro Porto, per garantire il controllo serrato del territorio e la corretta applicazione delle norme nazionali per il contenimento del virus.

Dall’inizio dell’emegenza sono complessivamente un centinaio i locali sottoposti alle verifiche dei vigili urbani del reparto della polizia commerciale. Sette pub, una sala bingo e quattro esercizi commerciali sono stati chiusi per violazione delle disposizioni del governo, tra cui la mancata osservanza delle distanze interpersonali.

