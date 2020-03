Coronavirus, a Catania contagiato un medico dell’ospedale Garibaldi

Un caso di contagio nel personale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi: si tratta di un medico.

Coronavirus, a Catania si registra un caso di contagio per uno dei medici dell’Azienda Garibaldi. Ad annunciarlo è l’Azienda ospedaliera, che precisa: “sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari”.

Al momento, il medico si trova all’ospedale Garibaldi-Nesima dove è ricoverato, ma non è in condizioni gravi. Sono state attivate tutte le procedure preventive per i pazienti dei reparti, dove opera il medico.