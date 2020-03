Coronavirus, a Catania erano per strada ma senza ragioni valide: 15 denunciati

Il Coronavirus ha messo al bando le uscite senza giustificazione (lavoro, spesa, motivi di salute): a Catania, sono state denunciate 15 persone che hanno violato le predisposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio.

Continuano i controlli della Polizia di Stato per le strade delle varie città italiane: anche a Catania, varie pattuglie girano per le vie del capoluogo, per controllare se vengono infrante le direttive del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che vanno a contrastare il contagio del Coronavirus.

A seguito delle verifiche effettuate, 14 persone sono state denunciate perché la ragione per la quale erano usciti dalle proprie abitazioni non era riconducile né a motivi di lavoro, né a motivi di salute, né ad altre esigenze particolari che giustificassero una deroga. Inoltre, le autocertificazioni presentate saranno oggetto di accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate agli operatori di polizia, pena la contestazione del reato di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale.

Inoltre, sono stati controllati anche 25 esercizi pubblici, dei quali il titolare di un chiosco bar sito in via Stella Polare è stato denunciato perché nonostante il divieto e le diffide, continuava ad esercitare la sua attività somministrando alimenti e bevande. Infine, in alcune occasioni le persone riunite in assembramento sono state invitate a fare rientro a casa.