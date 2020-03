Coronavirus al Nord, ex studente Unict: “Vi dico cosa stiamo vivendo”

L'emergenza sanitaria in corso sta causando gravi conseguenze nel sistema sanitario italiano: un ex studente dell'Università di Catania precisa le condizioni in cui versano gli ospedali del Nord.

L’emergenza sanitaria in corso sta causando gravi conseguenze nel sistema sanitario italiano. Domenico Messina, ex studente dell’Università di Catania, ha precisato in un lungo post su Facebook le condizioni in cui versano gli ospedali del Nord. Il post è in breve tempo diventato virale con più di 40mila condivisioni. Lo riportiamo qui per intero.

“Sono uno specializzando siciliano al Nord. Si al Nord, quel Nord che in questo momento si trova impegnato in prima persona a fronteggiare questa pandemia. Vi racconto come la sto vivendo io la situazione: nel mio ospedale sono ricoverati pazienti positivi al Covid-19 e sapete cosa? Non sono tutti over 80 e con pluripatologie. Prima grande notizia.

È stata sospesa tutta l’attività chirurgica elettiva, sapete cosa vuol dire? Che le sale operatorie verranno usate per aumentare posti letto per i pazienti affetti. Cosa vuol dire? Che persone che aspettavano da mesi/anni un intervento non lo riceveranno. Restano attive , per ora, solo le sale per le emergenze chirurgiche. Lo stesso per le visite ambulatoriali e gli altri servizi.

Perché vi sto raccontando questi dettagli? Per farvi capire che se continuiamo così non ce la facciamo. Non ce la facciamo a prestare le migliori cure a tutti. Vuol dire che tra tua nonna e tuo padre si dovrà scegliere chi assistere.

Ma tu cosa puoi fare? Non è mica colpa tua se c’è questo virus, giusto? Non puoi mica stare chiuso in casa, no? No c****, sbagliato. L’unico modo per riuscire ad aiutare tutti e a contenere l’infezione al punto da rendere efficiente al massimo il sistema di assistenza sanitaria è quello di rimanere in casa. Se dovete uscire a far la spesa andata da soli, non portatevi dietro tutta la famiglia.

Pensateci un attimo. Quante volte avete visto prendere dal governo misure di questo tipo? Mai. Per tutti quelli della mia età la risposta sarà questa. Proprio perché queste sono misure eccezionali il nostro comportamento deve essere eccezionale!

Diamo al mondo l’esempio che l’Italia ha un grande senso civico. Non siate egoisti, se non lo fate per voi fatelo per vostra madre, vostro padre e i vostri nonni. Fatelo per tutte le persone che per una vostra leggerezza possono morire!”