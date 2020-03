Arriva la Superluna: tutti gli eventi astronomici di marzo

Pare proprio che il mese di marzo ci farà restare col naso all'insù: in arrivo la seconda superluna del 2020.

Il cielo di marzo saluta l’ingresso della primavera con la seconda Superluna del 2020 e un carosello di pianeti. “Marte, Giove e Saturno daranno ancora spettacolo tra le prime luci dell’alba e una raffica di congiunzioni ancora più suggestive di quelle di febbraio” – osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai).

L’inizio ufficiale della primavera, l’Equinozio, è il 20 marzo, quando in Italia saranno le 4:50. “L’Equinozio di primavera è il momento in cui il Sole passa dall’emisfero celeste australe, o meridionale, all’emisfero boreale. Come dice il nome stesso, nel giorno dell’Equinozio in tutti i luoghi del pianeta la lunghezza del giorno è uguale a quella della notte”.

A marzo attenzione soprattutto alla Superluna: la seconda delle quattro attese nel 2020, tutte nei primi quattro mesi dell’anno. Ma di cosa stiamo parlando? Si tratta di un fenomeno che indica una luna piena e alla minima distanza dalla terra (perigeo) . La fase di Luna piena è attesa il 9 marzo alle 18.48. Non si tratterà di una superluna così spettacolare: per quella si dovrà attendere il mese di aprile quando il satellite ci apparirà più luminoso e grande del solito.

Ma non è tutto: perché proprio a marzo la Stazione Spaziale sarà protagonista di diversi passaggi sull’Italia e sarà visibile a partire dal 18 marzo, in orario serale.