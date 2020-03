Catania, investono anziano e scappano via: incidente in viale Raffaello Sanzio

Un uomo è stato investito da due giovani a bordo di uno scooter, poi fuggiti: l'incidente in una traversa di Viale Raffaello Sanzio.

Un nuovo incidente, avvenuto questa mattina a Catania, avrebbe coinvolto un pedone. Si tratterebbe di un anziano, investito da uno scooter mentre percorreva via Sassari, una traversa del viale Raffaello Sanzio.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, era un giovane a guidare il mezzo. Questo, poi, non sarebbe stato solo: con lui un coetaneo. Dopo l’impatto, i due non si sarebbero fermati per prestare soccorso alla vittima.

Sul posto sono attualmente presenti gli inquirenti con il fine di ricostruire la dinamica, oltre che due ambulanze. Secondo quanto trapelato, l’incidente non avrebbe lasciato illeso l’anziano: questo, infatti, avrebbe riportato una ferita alla testa alquanto grave.

In aggiornamento…