Amazon Prime Student: sconto di 15 euro per l’acquisto di libri universitari

Prime Student è l'abbonamento Prime per gli studenti: tutti i benefici di Amazon Prime, ma a metà prezzo - solo 18 euro l'anno - pensato dal colosso statunitense per gli studenti.

Amazon lancia nuovi sconti per gli studenti universitari: un modo per incentivarli all’abbonamento ad Amazon Prime Student e all’acquisto di libri.

Fino all’11 aprile, è possibile ricevere un buono sconto del valore di 15 euro a fronte di un acquisto di almeno 50 euro, in un unico ordine, di testi universitari proposti nella pagina Amazon libri. Il catalogo di libri universitari messi a disposizione da Amazon è ricco ed include manuali riguardanti un ampio ventaglio di discipline: dalla fisica all’anatomia, dalla psicologia alle scienze umane: un’opportunità da prendere al volo per gli studenti iscritti alle varie facoltà.

L’offerta è valida per i soli clienti iscritti al programma Prime Student di Amazon.it, senza costi aggiuntivi per i primi 90 giorni. Il buono sconto si riceverà tramite email al momento della spedizione dell’ordine: un modo efficace e senz’altro valido per molti studenti universitari alle prese con l’acquisto dei libri.