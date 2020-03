TFA Sostegno 2020: i bandi delle università siciliane

Sono stati pubblicati dalle diverse università della Sicilia i bandi che permettono l'ammissione ai corsi per il TFA Sostegno 2020.

Dopo la comunicazione dell’ufficialità del decreto TFA sostegno 2020 da parte del MIUR, tutte le varie università italiane hanno pubblicato i bandi a riguardo. Si tratta dei corsi che permettono di effettuare il Tirocinio Formativo Attivo per attività di sostegno ad alunni con disabilità.

Anche le università siciliane sono coinvolte nell’iniziativa e, come nel caso dell’ateneo di Catania, le altre università dell’Isola hanno pubblicato i bandi per permettere ai candidati di partecipare a corsi che saranno da loro proposti. Il TFA sostegno 2020 ha infatti coinvolto anche gli atenei di Messina, Palermo e Enna. Ecco le principali informazioni in merito.

TFA Sostegno 2020: Università di Palermo

I posti disponibili a Palermo sono 950 suddivisi come segue: 350 per la scuola primaria, 200 per ciascuno degli altri gradi scolastici. Per presentare la domanda sarà necessario accedere al Portale Studenti dell’ateneo palermitano e seguire la procedura indicata sul bando pubblicato dall’università di Palermo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il 16 marzo 2020. Le prove consisteranno in un test preliminare e altre due prove, una scritta e una orale e si svolgeranno il 2 e il 3 aprile 2020.

TFA Sostegno 2020: Università di Messina

La disponibilità dei posti per l’Università di Messina ammonta a 2000: 280 per la scuola dell’infanzia, 728 scuola primaria, 456 scuola secondaria di I grado e 536 per la suola secondaria di II grado. Anche in questo caso si deve accedere al Portale online delle Segreterie Studenti mentre la scadenza per il pagamento della tassa è il 17 marzo 2020. Le tre prove di ammissione si svolgeranno il 2 e il 3 aprile 2020.

TFA Sostegno 2020: Università “Kore” di Enna

Si attende ancora la pubblicazione del bando da parte dell’Università di Kore. Si conoscono però i posti disponibili all’Università di Enna. Saranno 1.125 suddivisi come segue: 175 posti per la scuola dell’infanzia, 300 posti per la scuola primaria, 200 posti per la scuola secondaria di I grado e 450 posti per la scuola secondaria di II grado.