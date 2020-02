TFA sostegno 2020: chi può partecipare alle prove

Le prove riservate all'edizione 2020 del concorso TFA sostegno si avvicinano: di seguito i requisiti da possedere per parteciparvi.

Lucia Azzolina, attuale ministra dell’Istruzione, ha annunciato di aver firmato il decreto che dà il via libera al TFA sostegno 2020.

TFA sostegno 2020: tutti i posti a disposizione

L’annuncio in questione non può che far ben sperare. I relativi bandi, a carico delle università, metterebbero a disposizione ben 19.585 posti in tutta Italia. Ed in Sicilia? L’edizione 2020 riserva alla Sicilia uno tra le somme più alti di posti banditi: questi, infatti, ammonterebbero a 4675, distribuiti nei quattro atenei dell’Isola.

Qui è possibile leggere, nel dettaglio, tutti i posti effettivamente disponibili, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

TFA sostegno 2020: chi può accedere

Non tutti, tuttavia, possono accedere alle prove del TFA che si svolgeranno i prossimi 2 e il 3 aprile. In particolare, saranno ammessi i soggetti dotati dei seguenti requisiti:

per la scuola d’infanzia e primaria il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

per la scuola secondaria di I e II grado bisogna avere l’abilitazione per la classe di concorso specifica;

laurea magistrale o a ciclo unico, o anche diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o anche titolo equipollente per la determinata classe di concorso. Inoltre, bisognerà avere anche i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

per gli ITP, invece, sono in voga le regole dell’anno precedente, le stesse per la partecipazione al concorso scuola 2020, vale a dire diploma senza i 24 cfu;

Infine, stando a quanto contenuto nel decreto, la laurea con 3 anni di servizio non rientrerebbe più tra i requisiti richiesti.