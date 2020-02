Torna 18App: 500 euro da spendere in cultura per i nati nel 2001

18App è il servizio che garantisce 500 euro da spendere in cultura ai 18enni italiani. Confermato anche per i nati nel 2001.

Dal 5 marzo 2020 sarà possibile per i nati nel 2001 registrarsi sul sito di 18App per ottenere il bonus di 500 euro da spendere in cultura. Il governo ha stanziato 240 milioni di euro, 50 milioni in meno delle edizioni precedenti, ma tale cifra dovrebbe bastare a soddisfare tutti i diciottenni che ne faranno richiesta.

I giovani potranno acquistare fino al 28 febbraio 2021 biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

La registrazione deve essere effettuata entro il 31 agosto 2020, essendosi preventivamente muniti di uno SPID: tutte le informazioni al riguardo sono consultabili sul sito di 18App.

L’intenzione del governo, nonostante le difficoltà nello stanziamento dei fondi, è quella di garantire il servizio anche a coloro che compiono 18 anni nel 2020.