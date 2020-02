TFA sostegno 2020, firmato il decreto: in Sicilia boom di posti

Pubblicato il bando del TFA sostegno 2020. In Sicilia è boom di posti disponibili, con un posto su quattro bandito dagli atenei siciliani.

Dal Miur arriva la firma sul decreto che sblocca l’avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Con il TFA sostegno 2020 sono a disposizione 19.585 posti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, di cui 4675 in Sicilia. Il due e il tre aprile si svolgeranno le prove di accesso, mentre i corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021. In tutto, si tratta di oltre cinquemila posti in più rispetto allo scorso ciclo.

“Con il Ministro Manfredi stiamo facendo partire rapidamente un quinto ciclo di specializzazione sul sostegno da quasi 20.000 posti. Il numero più alto mai bandito. Si tratta di un’importante occasione per migliaia di docenti e, ovviamente, di una misura che guarda anche alle studentesse e agli studenti”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina.

I numeri dunque sono particolarmente rilevanti, specie rispetto all’anno scorso, ma è soprattutto la Sicilia a far registrare un vero e proprio boom di posti a disposizione. Sulla base del decreto n. 95 del 12 febbraio 2020, ogni ateneo che ha presentato la propria offerta è autorizzato ad attivare i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate. In Sicilia i posti del TFA sostegno 2020 rappresenteranno addirittura il 23,87% dei posti totali banditi. In pratica, è come dire che un posto su quattro del TFA sostegno verrà bandito negli atenei siciliani.

Si tratta davvero di grandi numeri rispetto ai passati bandi. Infatti, l’anno scorso vennero pubblicati, per fare un esempio, 304 posti per la scuola secondaria di II grado in Sicilia. Oggi, invece, ne sono disponibili, 1386, più di quattro volte tanto. A questi numeri, inoltre, si aggiungono gli idonei che parteciperanno al corso in sovrannumero, vale a dire senza dover risostenere le prove di selezione. Vediamo nel dettaglio quali sono i posti a disposizione.

TFA Sostegno 2020: i posti in Sicilia

Infanzia

Catania 100

Enna 175

Messina 280

Palermo 200

Totale 755

Primaria

Catania 100

Enna 300

Messina 728

Palermo 350

Totale 1478

I grado

Catania 200

Enna 200

Messina 456

Palermo 200

Totale 1056

II grado

Catania 200

Enna 450

Messina 536

Palermo 200

Totale 1386

Per ulteriori informazioni riguardo al TFA sostegno 2020, si rimanda al DM 95 del 12 febbraio di quest’anno.