TFA sostegno 2020: tutti i posti disponibili per università

Il TFA sostegno 2020 metterà a disposizione numerosi posti in tutta Italia. Ecco, quindi, la divisione università per università.

Si appresta a partire il tanto atteso TFA sostegno 2020, con l’arrivo dell’autorizzazione da parte del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in accordo con Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione. Entrambi, infatti, hanno apposto la propria firma in favore dell’avvio del quinto ciclo del TFA di sostegno, atteso da moltissimi insegnanti, che prevederà un ingente numero di posti disponibili in più rispetto agli scorsi anni.

Grazie allo sblocco del decreto si potrà ora procedere all’avvio dei percorsi di specializzazione rivolti al sostegno didattico degli alunni con disabilità. Il TFA sostegno 2020 metterà a disposizione 19.585 posti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, di cui 4675 in Sicilia. Le prove di accesso si svolgeranno nei giorni 2 e 3 del prossimo mese di aprile 2020, mentre, secondo le procedure, i corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021.

Ai corsi, inoltre, potranno accedere anche tutti coloro che risultano idonei, i vincitori di procedure e chi ha sospeso la frequenza a precedenti corsi di specializzazione. Si tratterà di un’occasione imperdibile per moltissimi docenti, considerato l’altissimo numero di posti banditi in tutta Italia. “Con il Ministro Manfredi- sottolinea la ministra Lucia Azzolina– stiamo facendo partire rapidamente un quinto ciclo di specializzazione sul sostegno da quasi 20.000 posti. Il numero più alto mai bandito. Si tratta di un’importante occasione per migliaia di docenti e, ovviamente, di una misura che guarda anche alle studentesse e agli studenti”.

Specialmente in Sicilia il numero si è letteralmente quadruplicato, toccando i 4675 posti a disposizione e rappresentando il 23,87% dei posti totali. Qui è possibile visualizzare nel dettaglio tutte le posizioni bandite in Sicilia per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. In basso, invece, è possibile vedere la divisione completa e nel dettaglio dei posti per il TFA sostegno 2020 in base alle differenti università in tutto il Paese.