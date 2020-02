TFA sostegno 2020, in Sicilia quasi 5 mila posti: i requisiti

Pubblicato da pochi giorni il decreto del TFA sostegno 2020: ecco i requisiti necessari per poter partecipare ai corsi di specializzazione che verranno banditi nelle università italiane.

TFA sostegno 2020

Pochi giorni fa la ministra Lucia Azzolina ha annunciato di aver firmato il decreto che dà il via libera al TFA sostegno 2020. Si tratta di un’edizione record, che metterà a concorso quasi ventimila posti. I bandi, che come al solito sono a carico delle università, prevedono, per la precisione, 19.585 posti. Un boom che tocca in particolare la Sicilia, dove si prevedono quasi 5 mila posti disponibili. Inoltre, il bando permetterà anche agli idonei del IV ciclo di specializzazione di frequentare quest’anno.

TFA sostegno 2020: i requisiti

Le prove del TFA sostegno 2020 si svolgeranno il 2 e il 3 aprile. Per accedervi, tuttavia, è necessario soddisfare determinati requisiti. In particolare, si richiedono:

per la scuola d’infanzia e primaria il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

per la scuola secondaria di I e II grado bisogna avere l’abilitazione per la classe di concorso specifica;

laurea magistrale o a ciclo unico, o anche diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o anche titolo equipollente per la determinata classe di concorso. Inoltre, bisognerà avere anche i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

per gli ITP, invece, sono in voga le regole dell’anno precedente, le stesse per la partecipazione al concorso scuola 2020, vale a dire diploma senza i 24 cfu;

infine, stando a quanto contenuto nel decreto, la laurea con 3 anni di servizio non è più requisito.

TFA sostegno: i posti disponibili

Come detto in precedenza, la Sicilia è tra le regioni con più posti banditi, con 4675 posti disponibili nei quattro atenei dell’Isola. Qui si possono leggere, nel dettaglio, tutti i posti effettivamente disponibili, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Invece, per quanto riguarda la divisione completa nel dettaglio dei posti per il TFA sostegno 2020, all’interno del decreto si possono ricavare le posizioni disponibili per gli atenei di tutta la Penisola.