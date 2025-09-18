È ufficiale: via libera alla doppia iscrizione TFA Sostegno e corsi abilitanti. Una svolta attesa da migliaia di aspiranti docenti italiani è finalmente realtà. Con una nota ufficiale inviata alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha confermato la possibilità di iscriversi contemporaneamente ai percorsi di abilitazione all’insegnamento e al X Ciclo del TFA Sostegno.

Una decisione strategica, arrivata a pochi giorni dall’inizio dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico, e che segna un importante passo verso una formazione docente più flessibile e al passo con le esigenze del sistema scolastico italiano.

Una risposta attesa: la nota del MUR alla CRUI

La questione della sovrapposizione temporale tra i corsi abilitanti (A.A. 2024/25) e il decimo ciclo del TFA sostegno aveva sollevato dubbi e incertezze tra candidati, università e sindacati di settore. La CRUI aveva chiesto un chiarimento formale, e il MUR ha risposto con una nota chiara e inequivocabile: la doppia iscrizione è possibile.

Il Ministero ha sottolineato che la decisione è in linea con quanto già avvenuto per il IX Ciclo, facendo riferimento all’articolo 4, comma 7 del D.M. n. 270 del 19 marzo 2025, per ulteriori informazioni clicca qui.

Viene così confermata la volontà di mantenere una certa coerenza normativa e offrire continuità alle scelte politiche già intraprese nel campo della formazione iniziale degli insegnanti.

Perché questa scelta? I motivi dietro la decisione

Il Ministero ha motivato la propria scelta con due ragioni principali:

la prima è la necessità di garantire al sistema scolastico un numero adeguato di docenti specializzati , in un momento storico in cui la carenza di personale qualificato è evidente in molte regioni italiane;

, in un momento storico in cui la carenza di personale qualificato è evidente in molte regioni italiane; la seconda motivazione riguarda la brevità del periodo di sovrapposizione tra i due percorsi formativi: un tempo limitato che, secondo il MUR, non compromette la qualità dell’apprendimento né l’efficacia didattica, ma anzi consente una migliore ottimizzazione dei tempi formativi e professionali degli studenti coinvolti.

Verso una programmazione più ordinata e funzionale

Oltre alla conferma per l’anno accademico in corso, il MUR ha colto l’occasione per tracciare una visione a medio-lungo termine. Il documento auspica un migliore allineamento delle tempistiche tra i percorsi universitari di formazione iniziale e i cicli di specializzazione, con l’obiettivo di concludere i corsi entro il 30 giugno di ogni anno accademico.

Una scelta che punta a ridurre i disagi per gli studenti e a semplificare il lavoro degli atenei, spesso chiamati a gestire sovrapposizioni, ritardi e imprevisti organizzativi. La proposta ministeriale mira quindi a una “programmazione ordinata e funzionale”, per garantire un accesso al mondo della scuola più fluido e coerente con le scadenze del calendario scolastico.

Una nuova stagione per la formazione docenti

La conferma della compatibilità tra i percorsi abilitanti e il TFA sostegno rappresenta non solo una risposta concreta a un’esigenza contingente, ma anche un segnale di cambiamento. Il MUR riconosce finalmente che la rigidità burocratica non può ostacolare l’ingresso nella scuola di docenti motivati e qualificati.

Per gli aspiranti insegnanti, questa decisione apre una nuova fase, in cui formarsi sarà più accessibile, organizzato e compatibile con le esigenze reali del lavoro scolastico. Un passo importante verso una scuola più inclusiva e preparata, che parte dalla formazione dei suoi futuri docenti. E ora, chi sogna di insegnare, può davvero pianificare il proprio percorso con più fiducia e meno ostacoli.