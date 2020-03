Offerte lavoro Sicilia: tutti i concorsi attivi

Offerte lavoro Sicilia: sono diverse per chi è alla ricerca di un impiego nell'area regionale siciliana, dall'area ospedaliera a quella agraria.

Le offerte di lavoro in Sicilia sembrano non mancare. Nell’ultima Gazzetta Ufficiale sono infatti stati pubblicati diversi bandi che permettono a diverse categorie professionali di ottenere un impiego nel loro campo. Dall’area ospedaliera a quella agraria, senza dimenticare le Ferrovie dello Stato. Ecco tutte le offerte di lavoro ancora disponibili per i siciliani alla ricerca di un impiego nell’Isola.

Offerte lavoro Sicilia: Ferrovie dello Stato

Le Ferrovie dello Stato sono alla ricerca di personale da impiegare, anche in Sicilia. In particolare, si ricercherebbero ingegneri civili per la sede di Palermo. I requisiti principali per partecipare consistono in una laurea magistrale Ingegneria civile, Ambiente e Territorio, Strutture o Geotecnica, mentre la scadenza per la presentazione della domanda è il 2 marzo.

Offerte lavoro Sicilia: Laboratorio di ricerca CREA di Acireale

Il laboratorio del CREA di Acireale, Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, ha avviato una selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca. Uno sarebbe di 12 mesi per la seguente tematica: “Studio della coltivazione del cardo in aree marginali a clima caldo-arido, in relazione ad applicazioni di compost, per il miglioramento della sostenibilità economica e ambientale”. Questa ricerca andrebbe inserita nel progetto Cometa finanziato dal MIUR.

Il secondo sarebbe di 18 mesi per la seguente tematica: “Caratterizzazione e selezione di varietà e linee di canapa industriale specifiche per uso manifatturiero, farmaceutico ecosmetico; individuazione di tecniche colturali idonee alla canapicoltura praticata in ambienti caldo-aridi”. In questo caso il progetto del MIUR è UNIHEMP. Per informazioni più dettagliate si suggerisce la lettura dei bandi nella sito dedicato. La scadenza della presentazione delle domande è prevista per il 19 marzo 2020.

Offerte lavoro Sicilia: Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” Catania

L’azienda ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Catania è alla ricerca di quattro dirigenti medici specialisti da impiegare. In particolare si ricercano degli specialisti nefrologi e il termine di presentazione delle domande è il 29 marzo 2020. Per visualizzare il bando è necessario visitare la pagina dedicata sul sito dell’azienda.

Policlinico “P. Giaccone” e “Ospedale Buccheri La Ferla” di Palermo

Il Policlinico “P. Giaccone” di Palermo è alla ricerca di un’unità da impiegare a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico si tratta di un dirigente medico specialista in pneumologia e la scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 29 marzo 2020.

Per quanto riguarda l’Ospedale “Buccheri La Ferla”, l’offerta è quella dell’incarico quinquennale come direttore di Struttura complessa nella disciplina di patologia clinica. Anche in questo caso la scadenza per l’inoltro della domanda è prevista per il 29 marzo 2020. Per maggiori informazioni relative ai requisiti si consiglia la lettura dei bandi nei rispettivi siti e segreterie informative.

Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo

L’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo è alla ricerca di una unità da impiegare con contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare nella figura di ricercatore di III livello per un anno presso l’IRIB di Palermo. Le domande di partecipazione vanno presentate online secondo le modalità e le scadenze inserite nel bando, disponibile sul sito del Consiglio nazionale delle ricerche.