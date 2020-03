Assunzioni al “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania: i posti disponibili

Sulla Gazzetta ufficiale, si da notizia della procedura concorsuale indetta dall'azienda ospedaliera catanese Policlinico - Vittorio Emanuele. Ecco tutte le informazioni disponibili al momento relative al concorso.

In data 29 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, tra i vari bandi e concorsi indetti per i prossimi mesi si da anche notizia dell’istituzione di un concorso per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico disciplina nefrologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il 29 marzo.

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale pubblica in questione, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati, verranno resi reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda tramite gli indirizzi e-mail specificati sul sito.