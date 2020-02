Coronavirus: 500mila mascherine alle regioni dalla Protezione Civile

500mila mascherine dalla Protezione Civile alle regioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: già dalla nottata di oggi la prima distribuzione.

500mila mascherine verranno inviate nelle prossime ore nelle regioni dal Dipartimento della Protezione Civile. Il fabbisogno attuale è stato definito nel corso del comitato operativo e, ovviamente, verrà aggiornato nel caso emergessero ulteriori necessità.

“Ieri abbiamo convenuto sulla necessità di una centralizzazione dell’acquisto delle mascherine e dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) in capo alle Protezione Civile – ha detto il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. “Insieme alle aziende produttrici e a Confindustria – conclude – abbiamo messo in piedi un canale per la fornitura del materiale e oggi abbiamo deciso quante quantità destinare alle diverse Regioni. A partire dalla nottata avremo già le prime mascherine che saranno distribuite alle regioni”.